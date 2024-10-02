Ученые открыли новую экзопланету класса «супернептун»

Международная группа астрономов открыла новую экзопланету класса «супернептун», вращающуюся вокруг звезды солнечного типа. Инопланетный мир получил обозначение TOI-5005 b. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

В своей работе ученые использовали спутник NASA Transiting Exoplanets Survey Satellite (TESS), предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом.

Как показали наблюдения, TOI-5005 b в шесть раз больше и в 32,7 раза массивнее Земли. Планета находится в 685 световых годах от Солнца. Год на новом супернептуне длится 6,31 земного дня. Поскольку мир расположен очень близко к своей звезде, температура на его поверхности составляет 766°C.

Исследуя внутреннюю структуру TOI-5005 b, астрономы подсчитали, что доля массы ядра и доля массы металла оболочки составляют около 0,74 и 0,08 соответственно.

В целом общая доля массы металла этой экзопланеты была рассчитана как 0,76, то есть немного ниже, чем у Урана и Нептуна. Эти результаты свидетельствуют о том, что TOI-5005 b образовался путем аккреции ядра.

Ранее ученые обнаружили планету рядом с ближайшей к Солнцу одиночной звездой.