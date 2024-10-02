Ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о мощной вспышке на Солнце, произошедшей ночью. Его слова передает РИА Новости.

«Вспышка уровнем X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», — поделился ученый.

Богачев назвал вспышку исключительно сильной, она была зарегистрирована ночью в 01.20 часов мск. Вспышка стала одной из самых мощных за последние семь лет. Более мощный взрыв регистрировался только один раз — в мае 2024 года.

До этого немецкие астробиологи из Технического университета Берлина доказали, что на вращающихся вокруг звезд K-класса планетах может существовать растительная и микробная жизнь, похожая на земную. По словам астрономов, оранжевые карлики представляют большой интерес для поиска обитаемых миров, поскольку они остаются стабильными в семь раз дольше звезд солнечного типа, и могут светить до 70 млрд лет.

Ранее в «Фобосе» спрогнозировали увеличение количества магнитных бурь.