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Врач назвала распространенную ошибку при приеме добавок с магнием

Daily Mail: добавки с магнием для улучшения сна легко спутать со слабительным

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Depositphotos

Многие люди используют добавки с магнием для снижения тревожности и повышения качества сна. Однако глицинат магния, обладающий такими свойствами, легко спутать с цитратом магния, который оказывает слабительное действие. Об этом изданию Daily Mail рассказала американский врач и основательница медицинского центра Yost Wellness Хизер Йост.

По словам Йост, магний выполняет множество жизненно важных функций, от обеспечения правильного функционирования наших клеток, органов и мозга до поддержания мышц, нервной и иммунной систем. Он также помогает стабилизировать настроение.

Добавки с магнием также получили широкое распространение в качестве средства, улучшающего сон и помогающего бороться с тревогой. Исследования показали, что глицинат магния действительно оказывает такой эффект. Однако такую форму минерала не стоит путать с цитратом магния, который часто применяют для облегчения запоров.

Врач объяснила, что цитрат магния обладает высокой скоростью всасывания. При приеме несколько раз в неделю добавка может вызвать нежелательное слабительное действие. Магний в такой форме увеличивает количество жидкости в каловых массах и усиливает позывы к дефекации.

Йост добавила, что обеспечить организм необходимым количеством магния можно с помощью коррекции питания. Этот полезный микроэлемент содержится в орехах, семечках, рыбе, листовой зелени, фруктах и темном шоколаде. Однако злоупотреблять такой пищей тоже не стоит, поскольку все виды магния в больших дозировках оказывают слабительное действие.

Ранее врач рассказал, когда нужно принимать пищевые добавки.

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