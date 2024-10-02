Российские ученые сделали новый шаг к разгадке происхождения жизни

Российские ученые из Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева в составе международного коллектива сделали еще один шаг к разгадке происхождения жизни на Земле. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society of Chemictry (RSC).

По мнению группы ученых, синтез простейшей органики в условиях, имитирующих космические льды, позволит найти разгадку появления органической жизни.

Ученые из Самары впервые синтезировали метилглиоксаль (CH3C(O)CHO) в условиях, приближенных к космическим, методом облучения льда, состоящего из угарного газа и ацетальдегида, с помощью потоков электронов в глубоком вакууме при температурах жидкого гелия.

«Метилглиоксаль может служить ключевым предшественником сахаров, сахарных кислот и аминокислот», — отметил доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов.

До этого американские астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые нашли следы углекислого газа на крупнейшей луне Плутона — Хароне.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.