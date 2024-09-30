Грозы создают в атмосфере радиационное излучение, выяснили ученые

Армянские ученые из Ереванского физического института выяснили, что грозы могут создавать мощное ионизирующее излучение в нижних слоях атмосферы. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

По словам специалистов, обнаруженные грозовые эффекты состоят из электрических атмосферных полей. В этих электрических полях электроны ускоряются до скоростей, приближающихся к скорости света в вакууме. Подобный разгон заряженных частиц известен как релятивистская лавина убегающих электронов.

Когда электроны замедляются при столкновении с ядрами атомов в атмосфере, потеря энергии проявляется в виде гамма-лучей.

Используя сеть детекторов, команда собрала данные о грозах по всей Европе в 2023 году, выполнив подробные измерения электронов и гамма-излучения, возникавших во время 56 зарегистрированных ими интенсивных грозовых эффектов.

Наиболее интенсивные события во время гроз происходили с мая по июль. Во время одного из штормов поток частиц оказался в 100 раз выше обычного уровня.

Исследователи выяснили, что грозовое электрическое поле находится очень близко к земле — на высоте до 50 метров.

По словам ученых, изучение грозовых эффектов может объяснить закономерности, за счет которых молнии достигают земной поверхности.

Ранее исследователи открыли новый феномен, влияющий на радиационные пояса Земли.