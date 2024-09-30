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Ученые нашли способ ускорить диагностику артрита и рака

Nature: новый ручной сканер ускоряет диагностику трех типов заболеваний

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Wikimedia Commons

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали ручной сканер, который создает 3D-фотоакустические изображения кровеносных сосудов за несколько секунд. Его использование ускоряет диагностику рака, сердечно-сосудистых заболеваний и артрита. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

При некоторых состояниях, таких как периферическая сосудистая патология (ППП) и осложнения диабета, ранние аномалии в мелких кровеносных сосудах часто не выявляются с помощью стандартных методов визуализации, включая МРТ.

Новый сканер способен создавать высококачественные изображения сосудов в реальном времени. Фотоакустическая томография, лежащая в основе разработки, использует лазерные ультразвуковые волны для визуализации тонких изменений в венах и артериях размером менее миллиметра и глубиной до 15 мм в тканях человека.

Исследователи отметили, что существующие ПЭТ-технологии, использующие рентгеновское излучение, значительно проигрывают новому устройству как по скорости, так и по качеству изображений. Благодаря быстрой съемке новый сканер снижает размытие, что делает его особенно подходящим для обследования пациентов с ограниченными возможностями и ускоряет процессы диагностики.

По словам авторов исследования, если разработка пройдет дополнительные испытания, она сможет стать эффективным инструментом диагностики рака и сердечно-сосудистых заболеваний через три-пять лет. Ключевое потенциальное преимущество применения нового сканера выступает быстрое обнаружение признаков воспалительного артрита. Для проведения диагностики в обычном режиме требуется сканировать все 20 суставов пальцев обеих рук.  С новым устройством это можно будет сделать за несколько минут.

Ранее был назван новый хирургический метод лечения сердечной недостаточности.

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