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Найдена связь между COVID-19 и ухудшением здоровья почек

НDS: COVID-19 связан с повышенным риском острых почечных расстройств

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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Западно-китайской больницы Сычуаньского университета обнаружили, что у пациентов с умеренной и тяжелой формой COVID-19 значительно повышен риск резкого ухудшения функции почек. Результаты исследования опубликованы в журнале Health Data Science (НDS).

Чтобы выяснить, как COVID-19 связан с  острыми заболеваниями почек, ученые из Китая проанализировали медицинские данные добровольцев, предоставленные Биобанком Великобритании. В исследовании участвовали около 10 тысяч пациентов с  COVID-19 и 29 тысяч здоровых человек, объединенных в контрольную группу. У всех испытуемых  были схожие характеристики — возраст, пол, уровень жизни и  статус госпитализации.

Результаты анализа показали, что люди, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, подвержены резкому ухудшению функции почек. Наибольшая вероятность развития почечных осложнений приходится на  вторую неделю после заражения, а к четвертой неделе, напротив, снижается.

Ученые пока не могут объяснить, какие механизмы лежат в основе такой взаимосвязи. Более точные причинно-следственные связи можно будет установить в ходе дополнительных исследований. Авторы научной работы планируют продолжить изучение влияния COVID-19 на  риск возникновения острых почечных расстройств в  популяциях Восточной Азии.

Ранее была названа процедура, снижающая риск повторного образования камней в почках.

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