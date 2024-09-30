Развеян миф о пользе воды при похмелье

Ученые Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что обезвоживание и похмельный синдром не связаны между собой. Это значит, что употребление воды не всегда смягчает тяжесть похмелья. Результаты исследования опубликованы на платформе Science Direct.

Чтобы определить, как вода влияет на состояние человека при похмелье, исследователи изучили 13 ранее опубликованных научных статей на эту тему. Основная задача ученых заключалась в том, чтобы выяснить, существует ли связь между употреблением алкоголя и обезвоживанием. Дополнительно их интересовал вопрос, как потребление питьевой воды отражается на серьезности симптомов похмелья.

Хотя известно, что алкоголь обладает мочегонным действием и может приводить к обезвоживанию, результаты исследования не подтвердили наличия прямой взаимосвязи между обезвоживанием и тяжестью похмелья. Употребление воды одновременно с алкоголем или после него способствовало лишь незначительному улучшению состояния на следующий день.

Одно из исследований с участием 826 студентов, включенных в научный обзор, показало, что попытки смягчить похмелье с помощью воды были малоэффективными. В ходе другого исследования с участием 29 человек выяснилось, что ощущение обезвоживания отступает быстрее, чем другие симптомы похмелья.

Ранее были найдены отличия алкоголизма у мужчин и женщин.