В 2023 году РАН не приняла отчеты об исследованиях на 2,5 млрд рублей

В настоящее время РАН не только оценивает заявки на гранты, но и проводит экспертную оценку исследований, на которые были выделены деньги из государственного бюджета. Некоторые отчеты о проведенных исследованиях академия не принимает, – так за прошлый год РАН не приняла отчеты на 2,5 млрд руб., об этом «Газете.Ru» рассказал глава Российской академии наук академик Геннадий Красников.

«В прошлом году мы дали отрицательные заключения на выполненные работы почти на 2,5 миллиарда рублей по фундаментальным и поисковым исследованиям. То есть мы не приняли эти отчеты», – рассказал Красников.

Однако, по его словам, это не значит, что выделенные деньги могли быть потрачены зря, ведь отчеты могут быть не приняты по разным причинам.

«Это может быть плохо написанный отчет, может быть плохо выполнена сама исследовательская работа. Допустим, люди брали на себя определенное обязательство исследовать вопрос, но исследовали его недостаточно», – объяснил глава РАН.

Кроме того, решение можно обжаловать, однако это случается нечасто.

«В отказе пишется обоснование, и ученые его видят. У нас более пяти с половиной тысяч экспертов, их имена держатся в тайне для подающих заявки на гранты и проекты. Однако для экспертного совета эти эксперты тайными не являются и несут ответственность за обоснованность своего решения. Они знают, что мнение о них в научном сообществе может быть испорчено за необоснованное решение. Мы очень ответственно относимся к экспертизе», – отметил Красников.

Подробнее о том, какие задачи решены за это время, как изменилось отношение к экспертизе РАН, а также об усилении контроля над проводимыми фундаментальными исследованиями и проблемах российского образования – в интервью Красникова «Газете.Ru».

Ранее в России придумали, как проверять технику на подлинность и искать в ней дефекты по радиогеному.