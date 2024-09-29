Врач рассказала, сколько минут в неделю нужно тренироваться для здоровья сердца

Для здоровья сердечной мышцы нужно регулярно уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Об этом «Известиям» рассказала врач-кардиолог Анна Небольсина.

150 минут физических нагрузок в неделю помогут укрепить сердечную мышцу и улучшить кровообращение. Также важно питание: в диете должно быть много клетчатки, цельнозерновых продуктов, магния, калия и полезных жиров. Такое питание поможет снизить уровень холестерина.

«А вот сахар, насыщенные жиры и соль надо сократить, так как они ведут к повышению риска гипертензии и атеросклероза, а значит и кардиоваскулярных заболеваний», — отметила врач.

Курение, в том числе и пассивное, вредит сердцу и сосудам, повышая риск инфарктов и инсультов. Дефицит сна и хронический стресс увеличивают концентрацию гормонов стресса. Это может повысить кровяное давление и повредить стенки артерий.

До этого врач рассказала, что употребление одной-двух чашек кофе в день может быть полезно для здоровья сердца.

Ранее врач назвала заболевания, которые приводят к низкому давлению.