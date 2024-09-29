Названы препараты, которые приводят к атрофии слизистой носа

Спреи от насморка не лечат заболевание, а лишь маскируют проблему, облегчая дыхание. Их неконтролируемое использование может вызвать постоянные проблемы с дыханием. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Задача спрея от заложенности носа – сузить сосуды и дать возможность дышать, объяснил врач. Частое сужение сосудов может привести к атрофии слизистой.

«Атрофическая слизистая – это та, у которой отсутствует влага. В результате нарушается барьерная функция, очищение воздуха. Антимикробные свойства исчезают», – предупредил врач.

Восстановление слизистой — тяжелый процесс, поэтому, если человек заметил, что не может дышать без применения сосудосуживающих спреев, важно срочно обратиться к врачу.

До этого врач предупредила, что спиртовые растворы для полоскания горла неэффективны и могут привести к ожогу слизистой. Самое безопасное и эффективное средство для полоскания — раствор соли, отметила отоларинголог.

Ранее врач рассказала, что при лечении насморка у детей нафтизином возможен летальный исход.