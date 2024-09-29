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Врач назвала бесполезные при простуде препараты

Терапевт Перова: противовирусные препараты не излечивают простуду

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Термином «простуда» объединяют различные вирусные инфекции, поражающие верхние дыхательные пути. Исследования показывают, что лечить их противовирусными препаратами бесполезно. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО Северо-Запад» Нина Перова.

Исследования из надежных источников (баз данных Cochrane, Pubmed, RxList, MEDIQ, сайта Всемирной организации здравоохранения) показывают, что противовирусные препараты не помогают лечить простуду.

Также не помогут горчичники и разогревающие мази, чай, молоко с медом или маслом, горячие ванные с эфирными маслами и другие народные методы. Они лишь помогают облегчить состояние.

Во время простуды врач рекомендовала пить больше воды, отдыхать и не сбивать температуру, если она ниже 38,5 градусов. При высокой температуре можно принять нерецептурное жаропонижающее и обязательно обратиться к доктору. Ни в коем случае нельзя принимать антибиотики без назначения врача. Это может привести к развитию устойчивой бактерии, и в будущем антибиотик не поможет, когда окажется на самом деле нужным.

Ранее отоларинголог Марнова рассказала, какие растворы для полоскания лучше не использовать при боли в горле.

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