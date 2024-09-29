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Ученые запустят парные спутники для имитации солнечных затмений

ЕКА: миссия Proba-3 для изучения короны Солнца стартует через несколько недель

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NASA/Keegan Barber/Reuters

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) готовят к запуску миссию Proba-3, которая впервые позволит ученым создавать и изучать солнечные затмения по запросу. Об этом сообщается на официальном сайте ЕКА.

Proba-3 состоит из двух роботизированных спутников, связанных друг с другом лазерами и световыми датчиками. Аппараты будут находиться на околоземной орбите на расстоянии 144 метров друг от друга.

Когда зонды окажутся в нужной точке, один из них выпустит диск, который точно закроет Солнце перед вторым спутником. Это создаст эффект затмения на срок до шести часов в сутки.
В ЕКА отметили, что система датчиков позволит регулировать дистанцию между модулями системы Proba-3 с точностью до миллиметра.

По словам представителей космического агентства, аппараты позволят изучить корону Солнца, которая представляет интерес для ученых из-за своей температуры.

Поверхность нашей звезды имеет температуру около 6000°C, в то время как ее корона почти в 170 раз горячее с температурой до 1 млн градусов Цельсия. Это создает парадокс, поскольку корона находится дальше от солнечного ядра.

По словам представителей ЕКА, Proba-3 поможет лучше понять, как Солнце влияет на космическую погоду. Старт миссии должен состояться через несколько недель, однако точная дата пока не указывается.

Ранее стало известно о планах запуска космического корабля, который затем должен будет сгореть в атмосфере.

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