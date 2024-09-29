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«Дети из пробирки» в два раза чаще страдают от серьезных дефектов сердца

Daily Mail: риск дефектов сердца в два раза выше у зачатых с помощью ЭКО

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Depositphotos

Рожденные с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) дети в два раза чаще страдают от серьезных дефектов сердца, чем зачатые естественно. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, проведенное в Европе.

Ученые проанализировали данные всех детей, родившихся в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Была сделана поправка на другие факторы, включая год рождения ребенка, страну рождения, возраст матери при родах, курила ли мать во время беременности и был ли у нее диабет или дефекты сердца.

Дефекты сердца встречались примерно на 36% чаще у детей, родившихся с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В случае ЭКО риск был выше в два раза. Также риск был два раза выше у близнецов.

Ученые отметили, что в абсолютном большинстве случаев рожденные с помощью ЭКО дети не страдают от каких-либо заболеваний. Однако данные требуют дальнейшего изучения. Если результаты ученых подтвердятся, можно ожидать роста распространенности врожденных дефектов сердца во всем мире, так как все больше людей прибегают к ЭКО и другим репродуктивным технологиям.

Ранее ученые выяснили, что наличие собаки в возрасте от 5 до 15 лет связано с меньшим риском болезни Крона.

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