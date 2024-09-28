Астрономы создали самую подробную карту Млечного Пути

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) разработали самую подробную и самую большую за всю историю наблюдений инфракрасную карту Млечного Пути (галактики, в которой расположены Земля и все планеты Солнечной системы). Результаты их исследования опубликовал журнал Astronomy & Astrophysics.

Согласно представленным данным, сведения для карты собирались телескопом Vista с 2010 по 2023 год в обсерватории в чилийской пустыне Атакама. На ней представлено свыше 1,5 млрд объектов. На прошлой карте, которую эта же команда ученых выпустила 12 лет назад, в 10 раз меньше объектов. Инфракрасное излучение позволило увидеть объекты за газом и космической пылью.

«Мы сделали так много открытий, что представления о галактике навсегда изменились», — заявил глава проекта, астрофизик из университета Андреса Бельо в Чили Данте Миннити.

Он добавил, что карта поможет более точно представить дальние и внутренние области Млечного Пути и разобраться, как формировалась и менялась галактика.

Ранее ученые выяснили, насколько сладок Млечный Путь.