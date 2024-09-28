Ученые выяснили, в каком случае операции вредят мозгу

Многочисленные операции могут способствовать ухудшению мышления у ​​пожилых людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Ученые проанализировали данные полумиллиона британских пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. Перенесшие несколько операций немного чаще страдали от проблем с памятью, временем реакции, переключением между задачами и принятием решений.

Каждая дополнительная операция усугубляла эти проблемы. Например, время реакции увеличивалось несколько миллисекунд.

МРТ-снимки мозга показали, что многочисленные операции приводили к изменениям в гиппокампе. Эта зона отвечает за память и обучение. Также у перенесших операции пациентов было больше повреждений в сосудах головного мозга.

Ученые отметили, что в целом операции были безопасны для мозга. Осторожность нужно проявлять в случае пожилых пациентов: суммарный эффект нескольких операций может быть заметным для них.

«Если операция является лучшим или единственным вариантом лечения, пациентов можно заверить, что когнитивный вред от каждой операции в среднем невелик», — объяснили ученые.

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