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Найден новый фактор риска задержки развития у детей

JCEM: дефицит сна у беременных связан с задержкой развития у детей

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У женщин, которые спят менее семи часов ночью во время беременности, повышен риск рождения детей с задержками развития. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые проанализировали данные сна семи тысяч беременных женщин из Китая. Их детей проверили на задержку развития в возрасте от шести месяцев до трех лет. Ночной сон менее семи часов во время беременности может быть связан с повышенным риском проблем с развитием нервной системы у детей, показало исследование. Это может ухудшить мышление, поведение и обучаемость детей. Негативный эффект недосыпа сильнее сказывался на мальчиках.

Также недостаточный сон был связан с изменением обмена глюкозы у матери и ребенка. Возможно, с этим связаны нарушения развития у детей. Предыдущие исследования показали, что недостаток сна во время беременности может повышать риск гестационного диабета.

Почти 40% беременных страдают от проблем со сном из-за гормональных изменений, физического дискомфорта, учащенного мочеиспускания и других факторов. Новое исследование подчеркнуло важность изучения бессонницы у беременных и борьбы с этим состоянием.

Ранее ученые выяснили, что астма связана с повышенным риском бесплодия и выкидышей у женщин.

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