Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, чем грозит дефицит витамина D у детей

AAPNСЕ: дефицит витамина D замедляет заживление переломов у детей

close
Global Look Press

Ученые из больницы Health Shands при университете штата Флорида установили, что дефицит витамина D у детей ведет к медленному заживлению костной ткани после переломов. Результаты исследования представлены на сайте Национальной конференции и выставки Американской академии педиатрии 2024 (AAPNСЕ).

Исследователи проанализировали 186 случаев переломов конечностей у детей в США в период между 2015 и 2022 годом. Ученые оценили, сколько времени требовалось на полное восстановление костной ткани в каждом конкретном случае, а затем сопоставили полученную информацию с результатами анализов крови молодых участников.

Оказалось, что переломам ног (которые не требовали хирургического вмешательства) у детей с низким уровнем витамина D потребовалось 20 дополнительных дней для клинического заживления и два месяца для появления признаков исчезновения перелома на рентгенограммах. В тех случаях, когда требовалась операция, клиническое заживление затянулось на один месяц, а исчезновение повреждений — на четыре.

Авторы исследования порекомендовали родителям проверять уровень витамина D, если заживление переломов у ребенка занимает больше времени, чем обычно. Ученые добавили, что дефицит этого важного для вещества можно предотвратить, активно потребляя молоко, сыр, рыбу и йогурт.

Ранее врач рассказала, как изменить свой рацион для подготовки к сезону гиповитаминоза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами