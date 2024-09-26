Суд снял арест с квартиры Блиновской

Суд снял арест с одной из квартир блогера Елены Блиновской. Об этом порталу Super.ru сообщила адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова.

«В ближайшее время 90 млн рублей поступят на расчетный счет налоговой», — сказала юрист.

Сальникова уточнила, что решение о снятии ареста было принято два заседания назад. По словам адвоката, деньги на счет налоговой поступят в течение 10 дней.

При этом, как сообщает ТАСС, Савеловский районный суд Москвы отказал защите Блиновской в снятии ареста с автомобиля Lamborghini. Адвокаты указали, что машина зарегистрирована на лизинговую компанию, что и послужило поводом для подачи ходатайства.

Блиновскую обвинили в крупных неуплатах налогов весной 2023 года. 22 января 2024 года суд отправил блогера в СИЗО, где она находится до сих пор.

19 сентября адвокат «королевы марафонов» Иван Морозов сообщил, что Блиновская вернула налоговой службе порядка 230 млн рублей от общей суммы задолженности. По его словам, блогеру удалось частично погасить задолженность за счет денег, изъятых при обысках, средств, находившихся в банковских ячейках родителей блогера, продажи валюты и монет родителей, а также квартиры отца.

Ранее Блиновская промолчала в ответ на вопросы о задержании мужа.