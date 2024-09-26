Ученые выяснили, как мозг человека воспринимает число ноль

Ученые из Университетской больницы Бонна, Боннского университета и Тюбингенского университета установили, что человеческий мозг не воспринимает число ноль как «ничто». За обработку этого понятия отвечают отдельные нервные клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Ученые объяснили, что, в отличие от других чисел, которые представляют собой исчисляемые величины (один, пять, семь), ноль означает отсутствие чего-то исчисляемого и в то же время имеет числовое значение. Исследователи стремились выяснить, как мозг человека воспринимает такую сложную концепцию.

В ходе нового эксперимента ученые продемонстрировали пациентам с имплантированными в мозг микроэлектродами числовые значения от нуля до девяти. Числовые значения были показаны в виде арабских цифр, с одной стороны, и в виде наборов точек, включая пустой набор, с другой.

Отслеживая мозговую активность участников, ученые фактически обнаружили нейроны, которые подавали сигналы при обработке информации о нуле. Также было установлено, что такие нейроны реагировали либо на арабскую цифру ноль, либо на пустое множество, но не на оба сразу. При восприятии этих чисел возникал так называемый эффект числового расстояния, при котором нейроны реагировали слабее, но измеримо.

По словам авторов исследования, на нейронном уровне ноль не воспринимается мозгом как отсутствующее понятие. Он имеет числовое значение, интегрированное со счетными числовыми значениями на нижнем конце числовой оси.

Ранее были найдены нейронные связи, отвечающие за принятие решений.