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Ученые нашли способ защитить печень от рубцевания

Science: сахар трегалоза может защитить печень от рубцевания

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Сахар трегалоза защитил мышей от фиброза печени. Результаты, опубликованные в журнале Science Translational Medicine, могут быть использованы для разработки человеческих лекарств.

Фиброз печени представляет собой ее рубцевание из-за хронического воспаления и травмы. Это состояние ухудшает работу печени и может привести к циррозу и раку. Оно характерно для людей с хроническим вирусным гепатитом, ожирением, диабетом и злоупотребляющих алкоголем. Не существует лекарств против фиброза печени, и больным может понадобиться пересадка органа.

В новом исследовании ученые выяснили, что сахар трегалоза защищает мышей от развития фиброза печени. Аналогичный эффект имело блокирование молекулы CYP1B1. Этот фермент ускоряет множество реакций за пределами печени. Новая работа показала, что CYP1B1 может стать мишенью для лекарств против фиброза печени. Кроме того, уровень его активности может использоваться для прогноза развития фиброза печени.

Ранее ученые остановили рост рака печени у мышей с помощью диеты.

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