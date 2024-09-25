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Исчезнувшая атмосфера Марса может буквально лежать у всех на виду, выяснили ученые

SciAdv: плотная марсианская атмосфера могла уйти в почву планеты

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NASA/JPL-Caltech/MSSS

Американские ученые из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что утраченная атмосфера древнего Марса не улетучилась в космос, а впиталась в грунт планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

В далеком прошлом Марс обладал плотной газовой оболочкой, которая согревала его поверхность и поддерживала существование жидкой воды. Однако около 3,5 млрд лет назад вода высохла, а атмосфера резко истончилась.

В новом исследовании ученые предположили, что большая часть атмосферного углекислого газа (CO2) теперь заперта в марсианской глине, называемой смектитом. Смектит эффективно захватывает углерод и удерживает его в состоянии покоя в течение миллиардов лет за счет складчатой структуры.

По словам команды, учитывая известный объем минералов на поверхности Красной планеты, в нем может храниться до 1,7 бар углекислого газа, что эквивалентно примерно 80% ранней атмосферы Марса.

«Основываясь на наших открытиях на Земле, мы показываем, что на Марсе, вероятно, происходили похожие процессы, и что огромное количество атмосферного CO2 могло преобразоваться в метан и быть изолировано в глинах», — отметил соавтор исследования, профессор Оливер Ягуц.

Ранее ученые раскрыли тайну древнего «смайлика» на поверхности Марса.

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