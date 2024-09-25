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Ученые предупредили о серьезной опасности боев на пощечинах

JAMA Surgery: 78% участников боев пощечинами получают черепно-мозговые травмы

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Дядя Сережа/YouTube

Американские ученые из Питтсбургского университета оценили последствия нового вида спортивных единоборств, названного боем пощечинами. Такие схватки оказались намного опаснее для здоровья, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Surgery.

По правилам соревнований, участники по очереди дают друг другу пощечины. Бойцам запрещено уклоняться, блокировать удары и двигаться, а также использовать защитное снаряжение. Схватка продолжается до тех пор, пока один из претендентов не сдастся или не окажется в нокауте.

В новом исследовании команда проанализировала кадры соревнований по пощечинам, отметив визуальные признаки сотрясения мозга у спортсменов, такие как отсутствующий взгляд, нарушения координации, замедленность движений, судороги и другие симптомы.

Из всех 333 проанализированных пощечин, признаки сотрясения наблюдались после 97 ударов, что составляет около 30%. Из 56 прошедших оценку участников, симптомы черепно-мозговой травмы обнаружили у 44 четырех человек, что составляет 78%.

По словам ученых, бои пощечинами требуют более серьезной регуляции и разработки стандартов безопасности ради сохранения здоровья и жизни участников.

Ранее стало известно, что травмы головы для женщин опаснее, чем для мужчин.

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