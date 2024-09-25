Ученые предупредили о серьезной опасности боев на пощечинах

Американские ученые из Питтсбургского университета оценили последствия нового вида спортивных единоборств, названного боем пощечинами. Такие схватки оказались намного опаснее для здоровья, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Surgery.

По правилам соревнований, участники по очереди дают друг другу пощечины. Бойцам запрещено уклоняться, блокировать удары и двигаться, а также использовать защитное снаряжение. Схватка продолжается до тех пор, пока один из претендентов не сдастся или не окажется в нокауте.

В новом исследовании команда проанализировала кадры соревнований по пощечинам, отметив визуальные признаки сотрясения мозга у спортсменов, такие как отсутствующий взгляд, нарушения координации, замедленность движений, судороги и другие симптомы.

Из всех 333 проанализированных пощечин, признаки сотрясения наблюдались после 97 ударов, что составляет около 30%. Из 56 прошедших оценку участников, симптомы черепно-мозговой травмы обнаружили у 44 четырех человек, что составляет 78%.

По словам ученых, бои пощечинами требуют более серьезной регуляции и разработки стандартов безопасности ради сохранения здоровья и жизни участников.

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