Атмосферная аномалия задержала открытие озоновой дыры, выяснили ученые

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США узнали причину позднего открытия озоновой дыры в 2024 году. Исследование опубликовано на официальном сайте космического агентства.

Озоновая дыра над Антарктикой обычно начинает формироваться в начале августа и исчезает по мере постепенного повышения температур летом в Южном полушарии, обычно в декабре. В этом процессе важную роль играет южный полярный вихрь. Вихрь характеризуется мощными круговыми ветрами и чрезвычайно низкими температурами. Истощение озонового слоя начинается в поясе вокруг края вихря, а затем продвигается внутрь, образуя дыру.

Но в этот раз полярная атмосферная воронка оказалась не круглой, а вытянутой. Это задержало истощение озонового слоя в стратосфере, даже когда солнечный свет вернулся в августе после полярной ночи на Южном полюсе.

По словам исследователей, задержке предшествовали два эпизода потепления, которые деформировали полярное завихрение.

В июле и августе 2024 года температура в стратосфере над Антарктидой временно повышалась на 15°C и 17°C соответственно. Такие потепления редки над Южным полюсом, отметили ученые.

Пока неясно, что вызывало эти потепления. Однако специалисты отметили необычную погоду в нижнем слое атмосферы над Антарктикой, когда температуры достигли рекордно высоких значений.

Ранее ученые выяснили, что космический мусор может повредить озоновый слой Земли.