Препараты для похудения могут бороться с кожным заболеванием, выяснили ученые

Ученые из Университетской больницы Сент-Винсента (Ирландия) установили, что Оземпик и Вегови (популярные препараты для лечения ожирения и диабета) снижают частоту рецидивов гнойного гидраденита. Результаты исследования представлены на конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV).

В исследовании приняли участие пациенты с ожирением, которые еженедельно делали инъекции Оземпика или Вегови в низкой дозе (0,8 мг) в течение восьми месяцев. На протяжении всего эксперимента ученые наблюдали за изменениями показателей состояния здоровья участников. Результаты показали, что за время лечения у добровольцев снизилась частота обострений гнойного гидраденита.

Это воспаление потовых желез, при котором на коже появляются болезненные узелки или уплотнения. Без лечения они могут превратиться в гнойники (абсцессы), а заболевание примет хронический (рецидивирующий) характер. Гидраденит чаще проявляется в местах, где много потовых желез, например в подмышечных или паховых областях.

Ученые подсчитали, что частота обострений заболевания в среднем сократилась с одного раза в 8,5 недель до одного раза в три месяца. Также препараты для похудения помогли снизить уровни сахара и С-реактивного белка (СРБ) в крови участников. Эти биомаркеры отражают интенсивность воспаления, характерного для гнойного гидраденита.

Ранее был назван напиток, способный омолаживать кожу.