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Ученые создали быстрый способ диагностики бронхита и пневмонии

PNAS Nexus: анализ дыхания пациента оперативно выявляет респираторные инфекции

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Depositphotos

Американские ученые из биотехнологической компании Zeteo Tech создали способ быстрой диагностики респираторной инфекции с помощью дыхания человека. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Сегодня инфекции нижних дыхательных путей, такие как бронхит и пневмония, определяют с помощью культивирования бактерий из проб, взятых из организма пациента. Эта процедура трудоемка и занимает много времени. Кроме того, методы молекулярного секвенирования не могут отличить клиническую инфекцию от простой колонизации доброкачественными бактериями.

Команда разработала медицинское устройство, измеряющее протеазную активность человеческой нейтрофильной эластазы в дыхании.

Избыточное высвобождение нейтрофильных протеаз служит эффектом, вызванным инфекциями нижних дыхательных путей.

Авторы протестировали систему на клинических образцах дыхания интубированных пациентов, а также на группе здоровых добровольцев.

Платформа измеряла повышенные уровни человеческой нейтрофильной эластазы у пациентов, у которых диагностированы подтвержденные инфекции нижних дыхательных путей.

По словам ученых, результаты свидетельствуют о возможности разработки диагностического инструмента для выявления инфекций нижних дыхательных путей на основе анализа дыхания, что может быть особенно полезно для интубированных пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Ранее исследователи разработали быстрый метод диагностики рака.

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