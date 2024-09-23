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Маск назвал сроки отправки беспилотных кораблей на Марс

Маск: SpaceX планирует отправить на Марс беспилотные корабли до 2026 года

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

До 2026 года американская компания SpaceX планирует отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск в социальной сети X.

Предприниматель отметил, что в планах компании также стоят запуски пилотируемых кораблей. Однако для этого необходимо, чтобы вся пятерка беспилотных судов благополучно села на планете. В таком случае следующий этап начнется уже через четыре года, уточнил Маск.

При этом генеральный директор SpaceX добавил, что старт первой пилотируемой миссии возможен только в период противостояния Земли и Марса. Это обусловлено наиболее близким расстоянием планет относительно друг друга. Такие события происходят чуть реже чем один раз в два года.

Также Маск обратил внимание, что на запуски ракет влияет «американская бюрократия».

«Одной из моих самых больших проблем является то, что программу Starship душит гора бюрократии, которая растет с каждым годом», — написал предприниматель.

16 сентября Маск заявил, что люди могут высадиться на Марсе в течение четырех лет, а через 20 лет будут жить там в самодостаточном городе. В то же время NASA, которое сотрудничает со SpaceX, считает, что первая пилотируемая посадка к 2040 году была бы «дерзкой».

Ранее Маск назвал условие для выживания человечества.

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