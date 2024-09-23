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Си Цзиньпин назвал мечту Китая

Си Цзиньпин заявил, что строительство космической державы является мечтой Китая

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Thomas Peter/Reuters

Исследование космоса и строительство космической державы — мечта Китая, к которой он не устанет стремиться. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в эфире Центрального телевидения Китая.

23 сентября председатель КНР встретился с участниками миссии «Чанъэ-6», чей дрон в июне доставил на Землю образы грунта с обратной стороны Луны. Си Цзиньпин отметил, что это стало еще одним знаковым достижением страны. По словам политика, добыча грунта с естественного спутника сыграет важную роль в лунной программе Китая.

«Надеюсь, что товарищи по космическому фронту будут еще упорнее, пользуясь моментом, тщательно проводить научные исследования лунных образцов, а также продолжат реализацию крупных космических проектов», — сказал Си Цзиньпин.

10 сентября власти Китая раскрыли подробности проекта по созданию баз на Луне в ближайшие десятилетия. Информацию о развитии инфраструктуры Международной лунной исследовательской станции (ILRS) представили на второй Международной конференции по исследованию дальнего космоса, которая прошла в китайской провинции Аньхой.

Ранее на орбиту Земли отправили два навигационных спутника Китая.

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