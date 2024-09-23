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Ученые нашли следы воды на всей поверхности Луны

TPSJ: молекулы воды и гидроксила распространены в минералах на всех широтах Луны

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Andy Saunders/NASA

Американские ученые из Планетологического института и других научных учреждений выяснили, что следы воды повсеместно встречаются в грунте на поверхности Луны. Исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (TPSJ).

Команда проанализировала минералогические карты естественного спутника Земли и обнаружила присутствие молекул воды и гидроксила (соединения из одного атома водорода и одного атома кислорода) на всех лунных широтах и рельефах, включая освещенные Солнцем районы.

Раньше считалось, что вода на Луне может быть только на полюсах и в глубоких затененных кратерах, где залежи льда могут достигать толщины в несколько метров.

Исследователи использовали данные с прибора Moon Mineralogy Mapper (M3) на космическом аппарате «Чандраян-1», который вращался вокруг Луны в 2008 и 2009 годах.

Ученые также выяснили, что вода на поверхности Луны обнажается в кратерах, а затем постепенно разрушается радиацией солнечного ветра в течение миллионов лет. Но этот процесс оставляет после себя гидроксил. Гидроксил также производится солнечным ветром, который осаждает солнечный водород на поверхности Луны, который может связываться с кислородом там, образуя молекулу.

Кроме того, карты дали больше информации о другой тайне Луны – так называемых лунных завихрениях. Это странные, закрученные узоры на поверхности спутника. Анализ показал, что эти структуры очень бедны водой.

По словам исследователей, открытие предполагает возможный источник воды для лунных исследователей. Обрабатывая богатые гидроксилом минералы, будущие колонисты смогут буквально выжимать влагу из камней.

Ранее китайские ученые предложили метод промышленной добычи воды на Луне.

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