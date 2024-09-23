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Ученые выяснили, что подаренная шоколадка утешает лучше разговора с близким

Daily Mail: шоколад поднимает настроение лучше разговора по душам

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Ученые из канадской бизнес-школы HEC в Монреале (Канада) и Университета Дьюка в США выяснили, что подаренный шоколад поднимает настроение более эффективно, чем доверительная беседа. Об этом сообщает Daily Mail.

В исследовании приняли участие 3600 человек. В одном из экспериментов участников попросили представить, что их автомобиль столкнулся с другим и они обратились за помощью к другу. Те, кто услышал, что друг не может поговорить, но позже отправит шоколадный подарок, почувствовали себя лучше, чем те, кому сказали, что друг перезвонит.

Во втором парном эксперименте один из партнеров обращался за эмоциональной поддержкой, а другой отвечал либо сладким подарком, либо короткой беседой. Те, кто получил шоколад, ощущали себя лучше и оценивали поступок партнера как более значимый. Главный исследователь Холли Хоу отметила, что в ходе разговора люди ожидают взаимовыгодного обмена, в то время как при получении подарка они видят искренние, альтруистические намерения дарителя. При этом, по ее словам, стоимость подарка не столь важна, как сама его символика и внимание к получателю.

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