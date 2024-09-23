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Ученые выяснили, в каких участках мозга «зарождается» депрессия у беременных

ECNP: у беременных с депрессией повышена активность в миндалевидном теле мозга

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Shutterstock

Ученые из Университета Тюбингена в составе научного коллектива обнаружили, что у здоровых беременных женщин активность в миндалевидном теле мозга коррелирует со склонностью к появлению симптомов депрессии. Результаты исследования представлены на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии в Милане, сообщает ECNP.

Исследователи объяснили, что около 80% женщин страдают от так называемого «бэби-блюза» после рождения ребенка. Этим понятием обозначают временное ухудшение настроения и подавленность. Тем не менее у одной женщины из десяти «бэби-блюз» может перерасти в послеродовую депрессию. Это опасное состояние, вызванное адаптацией к роли матери и гормональными изменениями в организме женщины. Послеродовая депрессия может негативно повлиять на связь матери с ребенком и иметь долгосрочные последствия.

Чтобы выявить механизмы возникновения послеродовой депрессии, ученые провели исследование с участие 15 здоровых беременных и 32 небеременных женщин. Участницам показывали вызывающие тревогу изображения во время МРТ-сканирования и просили регулировать свое эмоциональное состояние.

Оказалось, что беременные женщины реже пытались изменить свою эмоциональную перспективу с помощью когнитивного обдумывания ситуации. При этом они были так же успешны в управлении эмоциями, как и небеременные участницы.

Также ученые выяснили, что беременные женщины с более высокой активностью в миндалевидном теле мозга демонстрировали меньшую эффективность в контроле над эмоциями. Кроме того, такие женщины сообщали о большем количестве симптомов депрессии.

Ранее врач рассказала о профилактике тромбов у беременных.

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