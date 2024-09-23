Ученые впервые вылечили перелом у 800-килограммового носорога

Британские ученые-ветеринары из Ливерпульского университета (UOL) провели первую в своем роде процедуру по лечению перелома ноги у носорога. Пациенткой стала 800-килограммовая самка по кличке Амара, живущая в сафари-парке Ноусли недалеко от Ливерпуля. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Ранее в этом году Амара стала хромать на правую переднюю ногу. Как показали обследования, животное массой сломало локтевую кость.

По словам исследователей, им не удалось найти никаких записей или документации о носорогах с подобным типам травм, поэтому команде пришлось разрабатывать лечение на основе опыта восстановления лошадей.

В операции задействовали более 10 ветеринаров, включая хирургов, анестезиологов, медсестер и вспомогательного персонала. Восстановление сустава проводили под полным наркозом.

После процедуры Амара носила полный гипс и оставалась в своем вольере в течение 27 недель до полного восстановления.

Врачи отметили, что их опыт станет первым в своем роде прецедентом лечения переломов ног у носорогов, на который в будущем смогут опираться другие ветеринарные бригады.

Ранее ученые заявили о прорыве, который может спасти почти вымерший вид носорогов.