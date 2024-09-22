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Врач назвала главный признак глаукомы

Врач Уланкина: темные пятна на периферии зрения — признак глаукомы

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Depositphotos/pubs.rsna.org

Типичный признак глаукомы — черные пятна на периферии зрения. Об этом «Известиям» рассказала врач Ольга Уланкина.

«Первый типичный симптом глаукомы, который заставляет обратиться к офтальмологу, — это черные пятна на периферии зрения: человек, глядя прямо, не может боковым зрением различить то, что находится рядом. Эти пятна появляются постепенно и поначалу не приносят дискомфорта», — рассказала врач.

Глаукома долгое время не проявляется. Возможны мелькание мушек, радужные круги вокруг источников света, туман в глазах. Также они могут болеть и слезиться. Такие симптомы лучше не списывать на усталость. Чем раньше будет обнаружена болезнь, тем больше шансов сохранить зрение.

Глаукома — главная причина инвалидизации по зрению в мире. По статистике, она ежегодно лишает зрения 500 тысяч человек. При этом половина заболевших не знает о своем состоянии.

При глаукоме повышается давление внутри глаза, что приводит к разрушению зрительного нерва. Ухудшение зрения и слепота при этом часто поражают оба глаза.

Заболевание может появиться даже у новорожденного из-за недоношенности, инфекции (краснухи, токсоплазмоза, кори) у матери во время беременности и других факторов. Также риск повышают работа с рентгеновским оборудованием или тяжелыми металлами.

Но чаще глаукома возникает из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости. Точные причины этого установлены. Однако ученым известны факторы риска глаукомы, включая близорукость и генетическую предрасположенность.

Ранее врач рассказала, можно ли сохранить зубы до старости при «плохой генетике».

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