«Пернатые пираты» ускоряют распространение смертельного птичьего гриппа, выяснили ученые

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, как охотничьи привычки некоторых морских птиц ускоряют передачу губительного вируса птичьего гриппа в популяциях пернатых. Исследование опубликовано в научном журнале Conservation Letters (ConsLet).

Фрегаты, поморники и чайки часто добывают себе пропитание с помощью «пиратской» тактики, отнимая еду у сородичей. Они преследуют и атакуют других птиц, заставляя их бросить добычу или даже отрыгнуть уже съеденную пищу. Такое поведение известно как клептопаразитизм.

По словам ученых, возникший три года назад штамм птичьего гриппа HPAI H5N1 2.3.4.4.b уничтожил по меньшей мере 280 млн диких птиц. Он также может заражать и приводить к гибели тюленей и других морских млекопитающих.

Исследователи пришли к выводу, что птицы-клептопаразиты ускоряют распространение вируса и переносят его на огромные расстояния. Когда пернатый «пират» заставляет зараженного сородича срыгнуть еду, он получает пищу с высокой вирусной нагрузкой.

Затем эти птицы преодолевают сотни и даже тысячи километров, вызывая вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в новых местах.

Популяции фрегатов и поморников уже пострадали от HPAI H5N1. Вирус распространился по большей части планеты, однако пока не добрался до Австралии, Новой Зеландии, Океании и Антарктиды, уточнили исследователи.

Ранее человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.