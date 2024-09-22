Студенты нашли на раскопках записку археолога, опередившего их на 200 лет

Во Франции студенты во время археологических раскопок нашли записку 200-летней давности. Об этом сообщает CBS News.

Студенты участвовали в раскопках возле города Дьепп на севере Франции. Изучая остатки галльской деревни возрастом около двух тысяч лет, они наткнулись на глиняный сосуд. В нем оказался стеклянный флакончик с запиской археолога XIX века.

На прекрасно сохранившемся листке было написано: «П. Ж. Фере, уроженец Дьеппа и член различных научных обществ, провел здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования в этом обширном районе, известном как Cité de Limes или Цезарево укрепление».

Городские архивы Дьеппа подтвердили, что 200 лет назад вблизи города действительно проводились раскопки.

«Иногда встречаются такие капсулы времени, оставленные плотниками при строительстве домов. Но в археологии это большая редкость. Большинство археологов предпочитают думать, что никто после них не придет, так как они уже сделали всю работу», — отметил лидер научной группы Гийом Блондель.

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