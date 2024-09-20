Ученые выяснили, как снизить риск развития рака при ожирении

Ожирение повышает вероятность развития рака, однако похудение может значительно уменьшить риск. Об этом сообщает HealthDay.

Ожирение было связано с более высоким риском рака многих видов рака. Это отчасти связано с избыточными уровнями гормонов, включая эстроген и инсулин. Однако не было известно, может ли похудение уменьшить вероятность рака.

В новой работе ученые проанализировали данные более 100 тысяч пациентов с ожирением. Их изменения веса и распространенность рака отслеживали в течение 10 лет. Потеря веса снижала риск развития большинства видов рака, связанных с ожирением.

При этом вероятность рака почек снижалась за три года, а риск миеломы (одного из видов рака крови) — за 10 лет. Также снизился риск развития рака молочной железы, почки, яичников, печени и поджелудочной железы. Похудение защищало и от 16-ти других видов рака, которые не связаны с ожирением.

До этого ученые выяснили, что гормон жировой ткани лептин, защищающий от ожирения, может также снижать риск развития деменции.

Ранее врач рассказала, сколько воды нужно пить при похудении.