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Ученые выяснили, как снизить риск развития рака при ожирении

HealthDay: нормализация веса при ожирении снижает риски многих видов рака

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ожирение повышает вероятность развития рака, однако похудение может значительно уменьшить риск. Об этом сообщает HealthDay.

Ожирение было связано с более высоким риском рака многих видов рака. Это отчасти связано с избыточными уровнями гормонов, включая эстроген и инсулин. Однако не было известно, может ли похудение уменьшить вероятность рака.

В новой работе ученые проанализировали данные более 100 тысяч пациентов с ожирением. Их изменения веса и распространенность рака отслеживали в течение 10 лет. Потеря веса снижала риск развития большинства видов рака, связанных с ожирением.

При этом вероятность рака почек снижалась за три года, а риск миеломы (одного из видов рака крови) — за 10 лет. Также снизился риск развития рака молочной железы, почки, яичников, печени и поджелудочной железы. Похудение защищало и от 16-ти других видов рака, которые не связаны с ожирением.

До этого ученые выяснили, что гормон жировой ткани лептин, защищающий от ожирения, может также снижать риск развития деменции.

Ранее врач рассказала, сколько воды нужно пить при похудении.

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