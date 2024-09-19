Найден гормон жировой ткани, снижающий риск деменции

Более высокие уровни гормона лептина связаны с меньшим риском деменции в пожилом возрасте. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ожирение в среднем возрасте значительно повышает риск развития деменции, в том числе болезни Альцгеймера. Ученые предполагали, что защитить от этого может более высокий уровень гормона лептина, так как он помогает поддерживать нормальную массу тела. Однако исследования молодых людей не подтвердили эту гипотезу.

В новой работе ученые проанализировали данные двух тысяч человек среднего возраста. Более высокие концентрации лептина оказались связаны с лучшим здоровьем мозга (его оценили по МРТ-снимкам). В частности, у пациентов с высоким уровнем лептина было меньше повреждений белого вещества в мозге. Ранее это было связано с меньшим риском деменции.

Исследование подтверждает роль жировой ткани в сохранении здоровья. Она уже не рассматривается как пассивный резервуар для хранения энергии. Выделяемые ею гормоны адипокины (к ним относится лептин) делают ее частью эндокринной системы.

Ранее ученые выяснили, что могли неправильно бороться с болезнью Альцгеймера.