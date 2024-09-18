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Создан новый способ лечения бесплодия

JLR: два типа простагландинов необходимы для успешной беременности

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Ученые из Университета Кумамото обнаружили, что рецепторы простагландинов (жироподобных активных веществ) в матке ускоряют подготовку клеток эндометрия к беременности. Результаты исследования опубликованы в Journal of Lipid Research (JLR).

Простагландины — это липидные активные вещества, которые помогают организму реагировать на травмы, вызывая жар и боль. Они также важны для репродуктивных процессов, таких как стимуляция родов.

Ученые выяснили, что два типа простагландинов (PGD2 и PGE2), вырабатываемые в матке на ранних сроках беременности, активируют определенные рецепторы (DP и EP4) и помогают формированию ткани, которая поддерживает имплантацию эмбриона. Имплантацией называют процесс «врастания»  эмбриона в слизистую оболочку матки. После этого наступает беременность и начинает развиваться плодное яйцо. 

Команда выяснила, что стимуляция рецепторов DP и  EP4 усиливает децидуализацию. Это процесс, который приводит к значительным изменениям в клетках эндометрия (внутренней слизистой оболочки тела матки) при подготовке к  беременности и во время нее. Это помогает эмбриону лучше имплантироваться. Рецепторы PGD2-DP и  PGE2-EP4 компенсируют функции друг друга, эффективно сопутствуя началу беременности.

Ученые подчеркнули, что их открытие может помочь женщинам с бесплодием из-за проблем с имплантацией. Для устранения этого препятствия можно использовать препараты, которые называются агонистами DP/EP4.

Ранее ученые выяснили, как беременность влияет на мозг.

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