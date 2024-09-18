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Ученые выяснили, какой тип курения сильнее всего вредит здоровью мозга

ANA: вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем курение сигарет

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Shutterstock

Ученые из Католического университета Сантьяго-де-Гуаякиль (Эквадор) установили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее в сравнении с традиционным курением. Однако самым опасным для здоровья мозга выступает сочетание двух этих вредных привычек. Результаты исследования представлены на 149-м ежегодном собрании Американской неврологической ассоциации (ANA).

В исследовании приняли участие 405 испаноязычных студентов. Их проинструктировали пройти тест Montreal Cognitive Assessment (MoCA), который широко используется для скрининга когнитивных нарушений. Вопросы в таком тесте направлены на оценку памяти, пространственно-зрительных способностей, языкового и абстрактного мышления, исполнительных функций, внимания и ориентации во времени и пространстве.

Результаты показали, что студенты, которые не курили и не вейпили, набрали в среднем 26 баллов по шкале MoCA (минимальный балл составил 18). Участники, использующие вейпы, получили в среднем по 24 балла (при минимуме 16), а курильщики — по 25 баллов (при минимуме 22). Самые низкие показатели когнитивного здоровья продемонстрировали студенты, которые пользовались как вейпами, так и обычными сигаретами — они набрали по 24 балла (минимальное значение составило восемь баллов).

Кроме того, исследователи обнаружили, что частота вейпинга сыграла роль в результатах тестирования. У добровольцев, которые делали от 10 до 20 затяжек в день с помощью электронных испарителей, когнитивные способности были на 9,2% ниже, чем у некурящих. При совершении более 20 затяжек ежедневно показатели снижались на 13,7%.

Ранее ученые назвали три лучшие стратегии отказа от курения.

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