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Стало известно, почему некоторые органы стареют быстрее других

Cell: повреждения ДНК активнее накапливаются в печени, вызывая старения органа

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Женевского университета (UNIGE) установили, что некоторые органы, такие как печень и почки, стареют быстрее других из-за активного накопления мутаций в их ДНК. Результаты опубликованы в журнале Cell.

Ученые объяснили, что не все органы и ткани стареют с одинаковой скоростью. Старение, характеризующееся увеличением неспособных делиться и утративших свои функции клеток, поражает печень или почки быстрее, чем кожу или кишечник. Чтобы выяснить, какие механизмы лежат в основе такого эффекта, ученые изучили органы и ткани лабораторных мышей.

В научном сообществе принято считать, что в основе старения лежат повреждения генетического материала (ДНК), которые накапливаются в организме с возрастом. Молекулы ДНК содержат кодирующие области (гены, кодирующие белки) и некодирующие области, которые участвуют в механизмах, регулирующих или организующих геном.

Ошибки, появляющиеся в кодирующих областях, обнаруживаются при активации генов. Ошибки в некодирующих областях возникают во время обновления клеток, что требует каждый раз создания новой копии генома в процессе репликации ДНК. Однако обновление клеток происходит с разной частотой в зависимости от типа ткани или органа.

Исследователи уточнили, что ткани и органы, находящиеся в постоянном контакте с внешней средой, такие как кожа или кишечник, обновляют свои клетки (и, следовательно, воспроизводят свою ДНК) чаще один или два раза в неделю. Клетки печени и почек реплицируют себя всего несколько раз в год. Из-за этого в их ДНК накапливаются повреждения, изнашивающие органы. Этот процесс «набирает обороты» в пожилом возрасте.

Ученые надеются, что их открытие в будущем позволит создать новые методы терапии, «омолаживающие» органы. Вероятнее всего, они будут направлены на устранение ошибок в ДНК до запуска репликации.

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