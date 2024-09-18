Ученые выяснили, что происходит в мозге во время приема пищи

Немецкие ученые из Университета Фридриха-Александра узнали, как мозг регулирует процесс приема пищи. Оказалось, что этими простыми действиями управляет сложный нейронный механизм, сбои в котором могут привести к расстройствам пищевого поведения. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neuroscience (JON).

Команда выделила четыре отдельные группы нейронов, которые последовательно активизируются во время еды. Нейроны работают подобно команде легкоатлетов, передающих эстафетную палочку во время забега.

«Мы подозреваем, что эти команды по-разному взвешивают информацию, которую они получают от тела: уровень сахара в крови, количество гормонов голода и степень наполненности желудка», — отметили специалисты.

Исследователи также рассмотрели, как нейроны внутри каждой команды общаются друг с другом. Давно известно, что нейроны имеют ритм активности: есть моменты, когда они особенно возбудимы, и моменты, когда они едва активизируются. Эти фазы регулярно чередуются — часто десятки раз в секунду или чаще.

Оказалось, что участвующие в приеме пищи группы нейронов взаимодействуют на одних и тех же частотах. Вероятно, это помогает этим нейронам сигнализировать об остановке трапезы в нужный момент.

По словам ученых, на нейронные цепи можно воздействовать извне с помощью осциллирующих магнитных полей. Эта технология предположительно сможет облегчить или даже вылечить расстройства пищевого поведения.

Ранее исследователи нашли связь между глотанием и выделением гормона удовольствия.