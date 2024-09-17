Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Невзгоды в раннем возрасте сокращают жизнь животных, выяснили ученые

Ecology Letters: невзгоды в раннем возрасте сокращают жизнь сурков

close
Ольга Смольская/РИА «Новости»

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что стрессовые ситуации в молодом возрасте негативно влияют на выживаемость и долголетие сурков. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology Letters.

Ученые подсчитали совокупный индекс неблагоприятных условий для желтобрюхих сурков, основанный на 62 годах непрерывного сбора данных в биологической лаборатории Роки Маунтин в Колорадо. Исследователи стремились выяснить, какие стрессовые ситуации могут оказывать негативное влияние на продолжительность жизни этих животных.

В результате были выявлены некоторые предсказуемые и неожиданные факторы. Например, позднее начало периода активного роста снижало выживаемость, потому что сурки не имели возможности набирать достаточно веса в течение лета для своей семимесячной спячки. Летняя засуха, напротив, не оказала никакого влияния на продолжительность жизни, что удивило ученых. Хищничество также сыграло меньшую роль, чем ожидалось.

Самым значимым травмирующим событием для животных оказалась ранняя потеря матери. Этот фактор значительно сокращал продолжительность жизни животных даже после окончания периода грудного вскармливания. Дело в том, что молодые сурки живут со своей матерью целый год после отлучения от груди.

Ученые отметили, что средняя продолжительность жизни взрослого сурка составила 3,8 года, однако высокий совокупный индекс неблагоприятных условий утраивал риск ее сокращения. При этом последующий положительный опыт был неспособен компенсировать ранние невзгоды и помочь животным прожить дольше.

Ранее ученые выяснили, что умные синицы дольше живут и оставляют больше потомства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами