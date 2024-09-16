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Городские леса спасают жизни людей от экстремальной жары, выяснили ученые

EnvInt: лесопосадки вблизи жилых кварталов снижают смертность от волн тепла

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Международная группа ученых из Китая, Испании и Великобритании изучила воздействие зеленых зон на здоровье жителей городов во время тепловых волн. Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt).

Команда проанализировала, как различные типы растительности сказываются на жителях Гонконга. Специалисты использовали новый способ измерения среднего размера покрытия зеленью в близлежащей среде обитания людей.

«Результаты показывают, что стратегии городского озеленения должны быть сосредоточены на посадке деревьев в пределах пешей доступности для местных жителей, а также на добавлении других типов растительности в определенных районах», — отметила ведущий автор работы, доктор Джинглу Сон из Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета.

По словам ученой, лесные массивы в радиусе одного километра от жилых кварталов значительно снижают риски смертности из-за жары.

Анализ также показал, что небольшие зеленые зоны вблизи жилья менее эффективны по сравнению с более масштабными стратегиями озеленения.

Ранее ученые выяснили, что деревья почти перестают охлаждать города во время сильной жары.

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