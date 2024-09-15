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Ученые связали низкий уровень марганца с воспалением кишечника

Nature: низкий уровень марганца связан с риском заболеваний кишечника

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Низкий уровень марганца может усугублять воспалительное заболевание кишечника. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Ген SLC39A8 отвечает за выработку белка, который переносит марганец и цинк. В новой работе ученые выяснили, что мутации в гене SLC39A8 связаны с повышенным риском дефицита марганца. Эти мутации часто встречаются у людей с воспалительными заболеваниями кишечника — болезнью Крона и колитом. Обнаруженная взаимосвязь подтверждает гипотезу о том, что дефицит марганца повышает риск воспалительных заболеваний кишечника.

Марганец необходим для работы многих систем организма, включая иммунитет, образование костной ткани и обмен углеводов. Этот минерал содержится в растительных продуктах: цельных зернах, бобах, рисе, орехах и овощах. Современная диета, богатая животными продуктами, может привести к недостатку марганца. В развитых странах за последние 15 лет потребление марганца снизилось более чем на 40%, отмечают авторы исследования. Вероятно, это могло привести к распространению воспалительных заболеваний кишечника.

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