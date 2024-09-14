Признаки артрита выявили у четверти пациентов с заболеванием кожи

Признаки артрита обнаружили у 25% пациентов с псориазом, участвовавших в общеевропейском исследовании HPOS. Об этом сообщает Университетский колледж Дублина (UCD).

Исследование HPOS — проект по наблюдению за людьми с псориазом, в ходе которого ученые выяснят, можно ли выявить и смягчить или предотвратить псориатический артрит на ранней стадии. Это воспалительное заболевание может вызвать необратимое повреждение суставов и хроническую боль.

Предварительные результаты показали, что из примерно 1500 участников у каждого четвертого наблюдались признаки артрита. Распространенность симптомов артрита указывает на важность информирования пациентов с псориазом о риске заболевания суставов.

«Цель этого исследования — определить, у каких пациентов с псориазом с высокой вероятностью разовьется псориатический артрит. Мы хотим разработать простой анализ крови, который позволит обнаружить заболевание до появления каких-либо очевидных симптомов», — объяснили ученые.

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