Средство для мытья посуды может спасти морских выдр от утопления

Загрязнение меха сырой нефтью сильно снижает плавучесть морских выдр, которая не восстанавливается полностью даже после очистки с помощью средства для мытья посуды. Это особенно опасно для детенышей выдр, сообщают авторы публикации в Journal of Experimental Biology (J. Exp. Biol).

Ученые проанализировали шкуры морских выдр, которые погибли по естественных причинам. После очистки образцов команда взвесила кусочки площадью 25 кв. см в воздухе и в воде, чтобы определить плавучесть меха. Шкуры детенышей и взрослых в возрасте до девяти лет не отличались по этому показателю. Однако при учете массы тела взрослых и детенышей плавучесть меха щенков оказалась в три раза выше. Это позволяет детенышам оставаться на плаву во время охоты мамы.

Ученые сымитировали непреднамеренное загрязнение меха нефтью. При этом плавучесть меха упала почти на 55%. Такое снижение почти наверняка стало бы фатальным в дикой природе. В последние годы после разливов нефти экологи помогают выдрам очиститься от нее с помощью средств для мытья посуды. Эксперимент показал, что это может повысить плавучесть меха, но она все равно будет ниже нормы на 40%. Вероятно, в реальных условиях морские выдры могут восстановить плавучесть полнее, так как они тщательно ухаживают за своим мехом.

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