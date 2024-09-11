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Ученые выяснили, что могли неправильно бороться с болезнью Альцгеймера

Brain: для лечения деменции нужно не бороться с амилоидом, а повышать его уровень

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Белок бета-амилоид необходим для поддержания здоровья мозга. При образовании агрегатов этот белок становится недоступен. Именно это приводит к деменции, а не амилоидные бляшки сами по себе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Brain.

В течение десятилетий доминировала теория развития болезни Альцгеймера, согласно которой агрегаты (бляшки) белка бета-амилоида (Aβ42) повреждали мозг, вызывая нарушения памяти. Авторы новой работы ранее предположили, что на самом деле нормальный растворимый амилоид имеет решающее значение для здоровья мозга. В таком случае именно потеря растворимого амилоида приводит к симптомам деменции, а не образование бляшек.

В новой работе ученые выяснили, что недавно одобренные препараты против болезни Альцгеймера не только разрушают амилоидные бляшки, но и повышают уровень растворимого бета-амилоида. Анализ данных 26 тысяч пациентов показал, что более высокие уровни Aβ42 после лечения были связаны с замедлением деменции. Это было важнее, чем разрушение амилоидных бляшек.

Ученые считают, что новые препараты против болезни Альцгеймера должны быть нацелены на повышение уровня растворимого бета-амилоида, а не на разрушение бляшек.

Ранее ученые нашли фактор риска деменции, от которого можно избавиться в 90% случаев.

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