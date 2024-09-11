Измена партнера может необратимо подорвать здоровье, выяснили ученые

Ученые из Сингапурского института социальных наук изучили последствия измены со стороны романтического партнера для здоровья. Они выяснили, что неверность наносит не только эмоциональный ущерб, но и может надолго ухудшить физическое состояние обманутого человека. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Измена со стороны партнера — распространенная и разрушительная форма предательства в отношениях. Метаанализ показал, что около 34% мужчин и 24% женщин совершали измену в какой-то момент своей жизни.

Для изучения долгосрочных последствий неверности для здоровья ученые использовали данные исследования Midlife Development in the United States (MIDUS).

Выборка включала 2579 участников в возрасте от 33 до 84 лет, которые прошли две волны опроса MIDUS с интервалом около девяти лет. Участники сообщали, были ли их партнеры неверны, а их хроническое здоровье оценивалось путем отслеживания количества хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет или мигрени.

Результаты показали четкую связь между неверностью партнера и ухудшением хронических показателей здоровья. Даже после учета демографических факторов, участники, которым изменяли, с большей вероятностью сообщали о хронических проблемах со здоровьем, таких как постоянные мигрени или проблемы с сердцем, чем те, кто не страдал от неверности.

Ученые не нашли никаких доказательств того, что поддерживающие отношения за пределами романтического партнерства могут защитить от долгосрочных последствий для здоровья измены.

Хотя семья и друзья играют важную роль в помощи людям справляться с эмоциональным стрессом, их недостаточно, чтобы полностью нейтрализовать хронические проблемы со здоровьем, связанные с изменой.

Ранее ученые обнаружили новый психологический признак неверности.