Ученые обнаружили парадоксальное воздействие стресса на сперму

Американские ученые из Университета штата Колорадо выяснили, что стрессовое событие может временно повысить качество спермы, изменив подвижность сперматозоидов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

За последние 50 лет в мире наблюдалось заметное снижение качества спермы, что совпало с воздействием стрессоров окружающей среды.

В новом исследовании ученые проследили за изменениями во внеклеточных везикулах (ВВ) — небольших частицах, выделяемых из мужского репродуктивного тракта и важных для развития сперматозоидов. Эти изменения случились после окончания стрессового периода.

Тесты проводились как на мужчинах, так и на животных моделях. В обоих случаях стресс-индуцированные ВВ усиливали подвижность сперматозоидов и митохондриальное дыхание, химическую энергию, необходимую для питания биохимических реакций клетки.

«Представьте, что у вас есть автомобиль, который с трудом поднимается на крутой холм. Когда двигатель нагружен, автомобиль становится менее эффективным. Однако, добавив немного газа, вы можете повысить общую производительность для более плавной езды.

Так же, как ваш автомобиль становится более эффективным в условиях стресса, при правильной настройке клетки улучшают выработку энергии и движение при наличии факторов, вызванных стрессом», — объяснили специалисты.

По словам ученых, открытие может быть эволюционно полезным для повышения рождаемости после глобальных кризисов, подобных пандемии COVID-19.

Ранее исследователи выяснили, что хронический стресс вредит качеству спермы и делает потомство уязвимым для эмоциональных расстройств.