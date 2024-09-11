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Сахара эффективно очищают воду от тяжелых металлов, выяснили ученые

ACS Central Science: растительные сахара очищают воду от кадмия и свинца

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Полимеры из растительных сахаров могут очистить воду от тяжелых металлов. Это показало исследование, опубликованное в журнале ACS Central Science.

Для удаления тяжелых металлов применяются сложные системы фильтрации, которые часто дорого стоят и требуют частой замены. Для решения этой проблемы ученые предложили использовать растения: они защищают свои клетки с помощью барьера из полисахаридов. Последние представляют собой соединенные в длинную цепь молекулы сахаров. Недавно ученые показали, что полисахариды из бамии и алоэ пригодны для фильтрации микропластика из сточных вод. Однако они могут растворяться в воде, что ограничивает их широкое применение.

  В новом исследовании ученые создали нерастворимые в воде полимеры, внутри которых находились водорастворимые сахара. Они эффективно отфильтровали кадмий и свинец из воды, взятой в реке Колорадо. В течение 24 часов полимер захватил до 20% и 45% добавленного кадмия и свинца соответственно. При этом образовывали нерастворимые сгустки, которые можно легко удалить из воды. Фильтрующий материал же был многоразовым: он сохранял изначальную эффективность после трех циклов фильтрации.

Ранее в России научились очищать воду от тяжелых металлов с помощью микроводорослей.

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